Vigilante morre após motociclista avançar preferencial em cruzamento de Altamira

Um vigilante, identificado como José Maria Almeida Fonseca Nobre, morreu após uma grave colisão entre motocicletas no centro de Altamira, sudoeste do Pará, no começo da manhã do último sábado (25). Ele conduzia uma moto quando foi atingido pelo outro veículo, que avançou a preferencial. O acidente foi registrado por câmeras de segurança.

Segundo o portal Confirma Notícia, é possível ver nas imagens que o condutor trafegava pela rua 1º Janeiro e, quando chegou no cruzamento com a travessa Comandante Castilho, ainda tenta frear para evitar a batida. No entanto, ele é atingido por outra moto de cor vermelha. A batida entre os veículos é tão forte que derruba a placa de identificação da rua.

Equipes do Departamento Municipal de Trânsito e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, por volta das ​6h59. José chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Geral de Altamira (HGA), onde morreu por volta das 11h.

Até o final da tarde deste domingo (26), a polícia não havia divulgado nenhuma informação sobre o paradeiro da segunda pessoa envolvida no acidente. Por nota, a PC informou que a Delegacia de Altamira apura as circunstâncias do acidente. “A vítima foi identificada como José Maria Almeida Fonseca Nobre. Perícias foram solicitadas”, comunicou a Polícia Civil.