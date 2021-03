Vigilante é executado dentro de escola municipal, em Outeiro

O vigilante Irandir Couto de Oliveira foi assassinado a tiros no início da manhã desta quarta-feira (10), no bairro Água Boa, no distrito de Outeiro, em Belém. O crime ocorreu dentro da Escola Municipal Professor Pedro Demo, onde a vítima trabalhava. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

Segundo informações preliminares, Irandir foi morto por volta das 6h, no final do seu expediente na escola, que fica localizada na avenida Beira Mar, entre a avenida Atlântica e a travessa Ipanema. Testemunhas informaram que o vigilante não trabalhava armado. A Polícia Civil ainda investiga o que poderia ter motivado o crime, que tem características de execução.

O Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves foi acionado e uma equipe se deslocou até o local para realizar a perícia criminal, que foi concluída por volta das 9h15. Não há maiores informações sobre o autor do crime, que tomou rumo desconhecido após ceifar a vida da vítima.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

A redação integrada de O Liberal também recebe a qualquer momento informações de ocorrências como incêndios, homicídios e acidentes graves, via texto, áudio, foto e vídeo pelo WhatsApp: basta contactar no número (91) 98568-2542.