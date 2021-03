Vigilante de 70 anos é morto dentro da escola onde trabalhava, no bairro da Campina, em Icoaraci

O corpo do vigilante Lucynewton José de Souza Cavalcanti, de 70 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (15), no banheiro da Escola Estadual Serra Freire, no bairro da Campina, em Icoaraci, onde ele trabalhava. Segundo informações da polícia, a vítima estava amordaçada e amarrada, e o caso pode se tratar de uma execução. Ninguém foi preso.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O) registrado na 8ª Seccional de Icoaraci, o corpo foi encontrado pelo vigilante da manhã, quando ele chegou para fazer a troca de turno. A vítima estava no interior do banheiro da escola, com os pés e as mãos amarradas e a boca amordaçada.

À polícia, o vigilante diurno afirmou que não sabia se algo havia sido roubado do local, e que a vítima trabalhava no turno da noite. Ele era conhecido entre os colegas como "Newton" ou "Newtinho".

Um policial militar informou que o vigilante foi enforcado com um cinto, e chegou a receber pancadas na cabeça antes de morrer. A polícia acredita que pelo menos três homens participaram do assassinato.

Segundo vigilante morto em menos de uma semana

Este é o segundo de assassinato de vigilante dentro de uma escola em Belém em menos de uma semana. No último dia 10, Irandir Couto de Oliveira também foi executado dentro da Escola Municipal Professor Pedro Demo, onde trabalhava, no distrito de Outeiro.

