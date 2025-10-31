Vigilante baleado na UFPA permanece internado e deve passar por cirurgia para retirada de projétil

O vigilante baleado na tarde da última quinta-feira (30) no portão 1 da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro do Guamá, em Belém, permanece internado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. A previsão era de que, ainda nesta sexta-feira (31), ele passasse por um procedimento cirúrgico para a retirada do projétil, que estaria alojado na região do maxilar. A reportagem tenta confirmar se a cirurgia, de fato, já foi realizada.

O servidor foi atingido após ser rendido por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta, por volta das 17h. Segundo relatos de testemunhas, um dos suspeitos efetuou o disparo e levou a arma que a vítima portava no momento da ação. O comparsa aguardava nas proximidades para auxiliar na fuga.

Outros vigilantes da instituição ajudaram a socorrer o colega, que foi levado inicialmente ao Pronto-Socorro do Guamá e, em seguida, transferido ao HMUE. Imagens registradas por câmeras e compartilhadas nas redes sociais mostram os suspeitos deixando o local na motocicleta, o piloto de capacete e o ocupante da garupa com o rosto parcialmente descoberto.

A Polícia Civil informou que equipes da Seccional do Guamá seguem trabalhando para identificar e prender os autores do crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou novas informações à UFPA e aguarda resposta.