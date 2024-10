Vigilância Sanitária confirma irregularidades em clínica de Icoaraci onde pacientes perderam a visão

A Vigilância Sanitária Municipal confirmou que após uma segunda vistoria realizada na Clínica São Lucas na manhã desta sexta-feira (18/10) foram confirmadas irregularidades e o não cumprimento das exigências solicitadas na primeira vistoria. "Em razão disso, foi determinada a interdição cautelar temporária do bloco cirúrgico e do Centro de Material e Esterilização (CME) da clínica, situada em Icoaraci", diz a nota da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma).

"A interdição cautelar foi motivada pelas seguintes infrações sanitárias: não cumprimento dos protocolos de segurança do paciente, como a higienização das mãos para controle de infecções; falta de comprovação do reprocessamento (limpeza e esterilização) dos instrumentais levados pelos médicos para realização dos procedimentos cirúrgicos na clínica; e estrutura física incompatível com o número de cirurgias realizadas", lista a Sesma.

A Sesma informou ainda que o bloco cirúrgico e o Centro de Material e Esterilização (CME) permanecerão interditados até que sejam atendidas as exigências da autoridade sanitária municipal.

A clínica promoveu no dia 1º de julho de 2024 um mutirão de cirurgias que deixou 22 pacientes com infecções bacterianas, 16 pessoas dos 40 pacientes atendidos precisaram retirar olhos após o problema. O processo é apurado sob sigilo pela polícia.

A Polícia Civil do Pará informou, em nota, que o caso foi encaminhado à Delegacia do Consumidor (DECON), vinculada à Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE), que solicitou perícias e está ouvindo testemunhas.

A reportagem da redação integrada de O Liberal não conseguiu falar com ninguém na Clínica São Lucas. O espaço segue aberto para posicionamento da clínica.