Vigia de Delegacia morre após lutar com homem que invadiu o prédio 

De acordo com as Polícias Civil e Militar, o homicídio de Antônio Sinésio Paixão Vasconcelos aconteceu por volta das 4h, deste sábado (09), após ele lutar violentamente com Jonathan Pinheiro de Lima, que invadiu a delegacia de Polícia Civil, no município de Tracuateua, no nordeste paraense. Segundo os militares, o invasor teve um surto provocado por uso de entorpecentes.

O invasor arrombou a porta principal da unidade policial e foi interceptado pelo vigia Antônio. Eles brigaram, a investigadora, que estava de plantão, ouviu um barulho estrondoso vindo da parte externa do prédio, ela foi verificar e se deparou com o vigia e o homem em luta corporal. A investigadora contou que conseguiu retirar Jonathan para fora da delegacia, mas o vigia começou a passar mal e sofreu um infarto fulminante.

A investigadora, que não teve o nome divulgado, pediu apoio à Polícia Militar. Quando os PMs chegaram à delegacia, o vigia já estava sem vida no corredor principal. Os polícias detiveram Jonathan em flagrante. Ele já estava a dois quarteirões da unidade policial.

Jonathan foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Bragança, na mesma região nordeste do estado, por medidas de segurança. A polícia também informou que, em seguida, ele foi transferido para um presídio na Região Metropolitana de Belém (RMB).

O núcleo do Instituto Médico Legal, em Bragança, removeu o corpo da vítima para os serviços de necropsia.