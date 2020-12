VÍDEO: Roda de carreta desprende e 'atropela' mulher em calçada

O momento exato em que um pneu duplo de uma carreta se desprende e atinge uma mulher na calçada em Amambai, localizado a 360 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi registrado por câmeras de segurança do comércio central. O acidente ocorreu na última terça-feira (1º) e chocou pessoas que passavam pelo local.

Nas imagens, é possível ver Marlene Glanert Minho, de 34 anos, sendo atingida em cheio pelo pneu, no momento em que está parada em frente a uma loja. Com o impacto, a vítima foi lançada na parede do estabelecimento e uma porta de vidro se quebra e cai em cima da vítima. A mulher, então, fica caída no chão com o pneu sobre seu corpo.

Outra mulher vê a cena e tenta tirar o objeto de cima da vítima, mas não consegue por conta do peso. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional da cidade, com várias escoriações e reclamando de dores nas pernas. Marlene foi submetida a vários exames e não foi confirmada nenhuma fratura ou ferimento interno.

Assista: