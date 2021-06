VÍDEO: policial é morto a tiros após reagir a assalto em Belém

Thiago Moura Cruz, de 27 anos, o soldado Cruz, integrante do Quartel do Comando Geral (QCG) da Polícia Militar do Pará, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (1º), em Belém. Ele reagiu a uma tentativa de assalto, na travessa João Balbi, entre a avenida Visconde de Souza Franco e a travessa Almirante Wandenkolk, bairro do Umarizal. O crime foi registrado na Divisão de Homicídios.

Imagens do circuito interno de segurança do local do crime mostram o policial caminhando, enquanto falava ao telefone. O suspeito, um homem de calça jeans, camisa clara e boné vermelho, ainda chega a passar caminhando um pouco à frente do militar. Em seguida, ele volta para abordar o policial. A vítima ainda tentou dominar o criminoso, mas logo foi atingida pelos disparos. Após o crime, o homem aparece fugindo com o comparsa dele, em uma moto vermelha. Na fuga, ele ainda tenta esconder a placa do veículo.

O Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e o instituto de criminalística foram acionados. Segundo o perito João Elias, do Centro de Perícias Renato Chaves (CPRC), Thiago foi atingido por quatro disparos. “Um na cabeça, uma nas costas, um no braço direito e um no flanco esquerdo que saiu no flanco direito. Ou seja, foram quatro entradas. Ele morreu na hora. Segundo informações que nós coletamos aqui, ele havia saído do banco com dinheiro, mas ele ainda chegou a depositar uma parte da quantia”, afirmou o perito.

No local do crime, familiares da vítima estavam inconformados com o homicídio. Amparado por homens do Corpo de Bombeiros, o pai, que não quis falar com a reportagem, chorava, ao lembrar que sempre reforçava para o filho não reagir a assalto. A irmã da vítima, que também não quis falar, chorava bastante ao afirmar que amava o Thiago. Ela também dizia que os criminosos haviam destruído uma família.

Em nota, a Polícia Militar do Pará disse que realiza buscas para identificar e prender os autores do crime. A instituição afirmou, ainda, que se solidariza com familiares, amigos e colegas da corporação. O Centro Integrado de Atenção Psicossocial (Ciap) da PM presta apoio aos familiares.