VÍDEO: Policiais militares do Pará agridem jovem em Capitão Poço; caso é investigado

Imagens que passaram a circular nas redes sociais nesta sexta-feira (9/08) mostram policiais militares do Pará agredindo um jovem com socos. O caso teria ocorrido no município de Capitão Poço, no nordeste paraense. Procurada, a Polícia Militar informou, em nota, que “não compactua com desvios de conduta na corporação”. Também comunicou que os agentes que aparecem no vídeo estão fora de atuação.

“A Polícia Militar do Pará informa que não compactua com desvios de conduta na corporação e que os agentes envolvidos foram afastados imediatamente das atividades. Um inquérito policial militar sobre o caso já está em andamento”, diz a nota.

Pelas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver que o jovem está sendo segurado por um militar, enquanto outro agente desfere socos na região do estômago do rapaz. O vídeo supostamente teria sido gravado em uma instituição de ensino, mas não há confirmação oficial sobre o local em que foi feito. A pessoa que narra a situação ainda diz que o jovem que aparece levando os socos faz uso de remédios controlados. A PM não detalhou as circunstâncias do vídeo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.