VÍDEO: mulher sofre tentativa de estupro no meio da rua

Uma mulher de 31 anos sofreu tentativa de estupro no meio da rua, no bairro Santana, em Cariacica, na Grande Vitória, no último domingo (1). Toda a violência sexual foi registrada por câmeras de segurança de uma residência.

De acordo com a apuração do Portal Globo, as imagens mostram o momento em que a moça passa por um posto de combustível e começa ser seguida pelo homem. A vítima não percebeu e seguiu o caminho a pé. Ao chegar à rua na qual mora, ela foi atacada e derrubada no chão pelo homem.

Poucos segundos depois, apareceu uma mulher e tentou tirar o acusado de cima da vítima, mas não conseguiu. Surge um outro homem que viu a situação e usou uma cadeira para fazer com que o estuprador soltasse a jovem. Assustado, o homem deixa a vítima no chão e fugiu correndo.

O criminoso de 36 anos chegou a ser preso na quarta-feira (4) após tentar estuprar outra mulher, mas foi liberado depois de uma audiência de custódia.

CONFIRA: