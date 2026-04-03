Vídeo: mulher é assaltada durante caminhada em residencial de Cametá

Uma mulher foi vítima de assalto enquanto caminhava no residencial Jardim Imperial, no município de Cametá, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (2) e foi registrado por câmeras de segurança. Dois suspeitos saíram de uma área de mata e roubaram os pertences da vítima. Um dos homens foi preso horas depois.

De acordo com informações iniciais, a vítima foi abordada por dois homens, que agiram de forma rápida. Toda a ação criminosa durou menos de um minuto. As imagens, que passaram a circular nas redes sociais, mostram o momento em que os suspeitos correm em direção à vítima. Eles estavam escondidos e a mulher levou um susto ao vê-los saindo do mato. Um dos envolvidos aparece com o rosto parcialmente coberto por uma camisa, o que dificulta a identificação.

A mulher ainda tentou correr, mas foi impedida pelos suspeitos. Após o crime, a mulher pediu ajuda a pessoas que estavam nas proximidades e relatou que teve o celular levado pelos suspeitos, que fugiram logo em seguida.

O caso causou preocupação entre moradores da região, já que o crime ocorreu em via pública durante a noite. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos envolvidos. A ocorrência deve ser investigada pela Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. Em nota, a PC disse que um dos suspeitos foi preso em flagrante pelo crime de roubo e apresentado na Delegacia de Cametá, onde são adotadas as medidas legais cabíveis. “Diligências seguem para localizar o outro envolvido no crime e recuperar o celular da vítima”, comunicou.