VÍDEO: Mulher é arrastada por policiais militares para fora de ônibus, em Santarém

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi arrastada para fora de um ônibus por policiais militares na manhã desta quinta-feira (22), em Santarém, oeste do Pará. Segundo informações de testemunhas, a mulher estaria carregando peixes, o que teria causado incômodo a alguns passageiros. Já a Polícia Militar afirma que ela sofre de transtornos mentais e que estaria agredindo verbalmente as pessoas. Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde.

VEJA MAIS

Um vídeo gravado por um passageiro mostra os policiais falando com a mulher, que chora bastante e começa a gritar. "Por que estão fazendo isso comigo?", pergunta ela. Logo depois, dois militares puxam a mulher pela camisa e a arrastam para fora do veículo. Já na rua, ela continua sendo arrastada pelo asfalto, e o vídeo é encerrado. O caso aconteceu no início da manhã. Assista:

Testemunhas disseram que a mulher estaria carregando peixes, e que alguns passageiros teriam se incomodado e acionado a Polícia Militar. Já a PM afirmou, em nota enviada à reportagem, que o 3º BPM foi acionado para atender uma ocorrência em que "uma mulher, com transtornos mentais, estaria dentro de um transporte público, danificando o coletivo e agredindo verbalmente os demais passageiros".

"Os policiais foram até o local e conversaram com a mulher para convencê-la a se retirar do ônibus, como mostra o vídeo, mas ela se negou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pela PM e a mulher foi encaminhada para uma unidade de saúde", finalizou a nota.