Homem é preso por PM após entrar pelado em culto evangélico

A Polícia Militar prendeu um homem, que não teve a identidade revelada, após ter invadido totalmente nu na noite da última quinta-feira (22), uma igreja evangélica, no bairro de Campina Grande, no Agreste da Paraíba. As justificativas do ato não foram informadas pelos agentes. As informações são do portal Metrópoles.

Testemunhas que estavam no local contaram que o rapaz entrou no templo religioso sem as roupas e, logo em seguida, os policiais foram acionados pelos fiéis. Não foi informado se o suspeito sofre de algum transtorno mental ou se estava sob efeito de substância entorpecente.