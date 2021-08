VÍDEO: Mulher cai em bueiro e é arrastada por mais de 100 metros durante chuva em Castanhal

Uma mulher de 60 anos, identificada apenas pelo prenome Ana Lúcia, caiu em um bueiro e foi arrastada por mais de 100 metros dentro da tubulação. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (26), em Castanhal, durante a forte chuva que caía na cidade. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima do acidente sofreu ferimentos nas pernas e braços e foi socorrida para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) local. As informações foram publicadas na página Notícia Virtual.

Enquanto a chuva caía, por volta das 15h, Ana Lúcia caiu dentro do bueiro, localizado na avenida Barão do Rio Branco, próximo ao Parque de Exposições. De acordo com o subtenente Cleiton, do 2º Grupamento de Bombeiros Militar, a corporação foi acionada e os bombeiros prestaram atendimento à vítima e a levaram para a UPA, onde foi atendida.

Moradores se mobilizaram para salvar a mulher, e destruíram parte da galeria para conseguir resgatá-la. Ainda segundo o subtenente Cleiton, ela estava tão abalada que não conseguiu repassar as primeiras informações. Os socorristas acreditam que, ao atravessar a pista que estava parcialmente encoberta pela água da chuva, ela não percebeu o bueiro e acabou caindo.

Ana Lúcia sofreu várias escoriações pelo corpo, principalmente hematomas nas pernas e braços, e ficou por muito tempo em estado de choque. Ela foi encaminhada para a UPA de Castanhal, acompanhada por uma vizinha que a reconheceu. Ainda não há maiores informações sobre o estado de saúde atual da vítima.