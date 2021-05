VÍDEO: Motociclista é preso após atropelar agente de trânsito em blitz, em Novo Progresso

Aldair Oliveira dos Reis jogou propositalmente o veículo contra a servidora Veridiana Jesus da Silva, que sofreu fratura exposta em uma das pernas

Redação Integrada (com informações de Adécio Piran, do jornal Folha do Progresso)