O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Vídeo mostra momento da prisão de flanelinha suspeito de coagir e cobrar por vaga em rua de Belém

A ação deflagrada pela Guarda Municipal de Belém (GMB) ocorreu na manhã de domingo (14)

O Liberal
fonte

Vídeo mostra momento da prisão de flanelinha suspeito de coagir e cobrar vaga em rua de Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um vídeo que O Liberal teve acesso mostra o momento da prisão de um flanelinha suspeito de coação e cobrança por vagas para estacionar veículos em rua de Belém. A gravação foi feita na manhã de domingo (14), após o suspeito ser encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil no bairro de São Brás. 

O flanelinha foi detido por agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB) no bairro da Campina, após denúncia recebida pela central da GMB. Segundo o denunciante, o suspeito estaria se passando por reparador de veículos e exigindo pagamentos entre R$ 30 e R$ 40 antecipadamente para permitir que motoristas estacionassem na avenida Assis de Vasconcelos, nas proximidades da Praça da República.

Ação policial

A ocorrência foi registrada por meio do novo protocolo de atendimento via 153, canal em que vítimas de extorsão, constrangimento e cobranças abusivas de flanelinhas podem denunciar e solicitar apoio imediato das equipes de Ordem Pública da Prefeitura de Belém. Na Seccional de São Brás, o suspeito foi colocado sob custódia e à disposição da Justiça, que dará prosseguimento às medidas legais cabíveis.

A atuação conjunta da Guarda Municipal com a Polícia Civil assegura que casos como este tenham desdobramentos rápidos e dentro da lei, coibindo práticas que colocam em risco a tranquilidade e o direito de ir e vir da população. A Prefeitura de Belém reforça que a população deve denunciar, de forma rápida e segura, casos de cobranças ilegais em espaços públicos. As ocorrências podem ser registradas por meio do telefone 153, garantindo resposta imediata das equipes da Guarda Municipal.


