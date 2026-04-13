Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Vídeo mostra homem em situação de rua sendo atingido com extintor de incêndio em Belém

As imagens mostram o homem sendo atingido pelo jato do equipamento, enquanto​ os demais ocupantes do veículo aguardam dentro do carro

O Liberal
fonte

Vídeo mostra homem em situação de rua sendo atingido com extintor de incêndio em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Após a repercussão do caso envolvendo um homem em situação de rua que foi atingido com uma arma de choque nesta segunda-feira (13), no bairro do Umarizal, uma jovem, que não será identificada por questões de segurança, utilizou as redes sociais para denunciar novos episódios de agressão e maus-tratos contra o mesmo homem, em Belém.

Segundo a denunciante, os episódios teriam ocorrido na época do Carnaval. Como prova, ela divulgou vídeos que mostram novas abordagens violentas contra a vítima.

Em uma das gravações, um grupo de pessoas em um carro de luxo se aproxima do homem em situação de rua. Em seguida, um dos ocupantes desce do veículo vestindo apenas uma bermuda e com o rosto coberto por uma camisa. Ele então aciona um extintor de combate a incêndio diretamente na direção da vítima.

As imagens mostram o homem sendo atingido pelo jato do equipamento, enquanto​ os demais ocupantes do veículo aguardam dentro do carro. Após a ação, o grupo deixa o local rapidamente. Logo depois, o homem em situação de rua aparece caminhando e se retirando do local onde costumava dormir.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Vídeo mostra homem em situação de rua sendo atingido com extintor de incêndio em Belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de incendiar casa e ofender companheira em Paragominas

Após os procedimentos legais, incluindo a lavratura do auto de prisão em flagrante e a solicitação de perícias, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional

13.04.26 23h44

POLÍCIA

Vídeo mostra homem em situação de rua sendo atingido com extintor de incêndio em Belém

As imagens mostram o homem sendo atingido pelo jato do equipamento, enquanto​ os demais ocupantes do veículo aguardam dentro do carro

13.04.26 23h32

POLÍCIA

Veja tudo o que se sabe sobre o caso de agressão com arma de choque em Belém

Caso envolvendo estudante e homem em situação de rua gerou revolta, investigação policial e reação de autoridades; confira os desdobramentos do caso

13.04.26 23h23

POLÍCIA

Novos vídeos de alunos envolvidos em agressão com taser passam a circular nas redes sociais em Belém

Nas imagens, eles aplicam choques entre si em tom de suposta brincadeira

13.04.26 22h55

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

tristeza

Homem morto a tiros havia postado vídeo sobre aproveitar a vida um dia antes; assista

A vítima de uma tentativa de assalto fez uma publicação nas redes sociais falando sobre a importância de aproveitar cada momento da vida

10.09.22 16h35

LATROCÍNIO

Vídeo mostra momento do assalto que terminou com a morte de Ruy Martins em Belém

A Polícia Civil aponta o caso como sendo latrocínio e informou que diligências estão sendo feitas para localizar os responsáveis pelo crime

11.09.22 11h07

POLÍCIA

Homem é morto a tiros em tentativa de assalto no centro de Belém

Dois homens em uma moto tentaram roubar o cordão do responsável de uma obra de demolição, na avenida Gentil Bittencourt, em São Brás. Uma pessoa foi ferida por bala perdida.

10.09.22 11h20

POLÍCIA

Jovem grávida de sete meses é estuprada e morta em Itupiranga

Franciele Araújo Lima, de 21 anos, não resistiu aos graves ferimentos que sofreu pelo corpo. Suspeita é de que o pai da criança seria o autor do crime

05.10.21 11h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda