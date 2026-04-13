Vídeo mostra homem em situação de rua sendo atingido com extintor de incêndio em Belém

Após a repercussão do caso envolvendo um homem em situação de rua que foi atingido com uma arma de choque nesta segunda-feira (13), no bairro do Umarizal, uma jovem, que não será identificada por questões de segurança, utilizou as redes sociais para denunciar novos episódios de agressão e maus-tratos contra o mesmo homem, em Belém.

Segundo a denunciante, os episódios teriam ocorrido na época do Carnaval. Como prova, ela divulgou vídeos que mostram novas abordagens violentas contra a vítima.

Em uma das gravações, um grupo de pessoas em um carro de luxo se aproxima do homem em situação de rua. Em seguida, um dos ocupantes desce do veículo vestindo apenas uma bermuda e com o rosto coberto por uma camisa. Ele então aciona um extintor de combate a incêndio diretamente na direção da vítima.

As imagens mostram o homem sendo atingido pelo jato do equipamento, enquanto​ os demais ocupantes do veículo aguardam dentro do carro. Após a ação, o grupo deixa o local rapidamente. Logo depois, o homem em situação de rua aparece caminhando e se retirando do local onde costumava dormir.