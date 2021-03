Vídeo mostra confusão e tiros em motel de luxo da capital paraense

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (8), mostra uma confusão entre clientes de um motel de luxo do bairro do Telégrafo, em Belém. Nas imagens, é possível ouvir o barulho de um disparo de arma de fogo. Segundo testemunhas, uma mulher teria sido baleada, no entanto, a informação ainda não foi confirmada pela polícia. Veja:

No vídeo, duas mulheres parecem se agredir, quando uma outra mulher pede: "mãe, pelo amor de Deus, para". Em seguida, as duas entram no carro e uma delas grita: "ela está perdendo muito sangue".

As duas entram em um carro, um Hb20 branco e, após uma gritaria, um homem com uma camisa preta se aproxima. Neste momento, há o disparo de arma de fogo, seguido de gritos e xingamentos.

De acordo com testemunhas, a confusão teria iniciado após um dos clientes terem se recusado a pagar o motel. Uma pessoa chegou a afirmar que uma mulher teria sido baleada por um dos seguranças do estabelecimento.

A reportagem entrou em contato com o motel, mas até o momento ainda não obteve resposta.