Motel afirma que funcionários agiram em legítima defesa

Após a confusão que terminou com duas pessoas baleadas e duas pessoas detidas no motel Mirage, na manhã desta segunda-feira, 8, o estabelecimento informou que os funcionários teriam agido em legítima defesa após serem agredidos pelos clientes.

Segundo o motel, a confusão foi motivada após a recusa dos clientes em quitar os débitos contraídos no local. Não há informações de quantas pessoas estariam envolvidas na briga e quantos disparos foram efetuados, mas o estabelecimento confirmou que a confusão foi motivada após a recusa dos clientes em quitar os débitos contraídos no local.

Segundo informações de testemunhas, os clientes teriam reclamado de um valor extra de aproximadamente R$ 600 que constava na conta. Eles teriam efetuado o pagamento ainda no quarto, mas na hora de sair do estabelecimento outras despesas de consumo teriam sido descobertas.

Ainda de acordo com o motel, cerca de seis e sete clientes teriam pernoitado duas noites no local em duas suites. Eles teriam se negado a pagar pelo consumo registrado no motel e foram informados de que a polícia seria acionada para resolver a situação. Após serem avisados de que autoridades policiais se deslocariam para o motel a fim de solucionar a contenda, os clientes, visivelmente alterados, começaram a quebrar as instalações e equipamentos do estabelecimento. Eles também teriam agredido os funcionários do local, que reagiram.

O casal baleado foi socorrido e encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), onde passou por uma cirurgia no final da tarde de ontem. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O motel informou que colaborou com o trabalho da polícia, inclusive fornecendo as imagens do circuito interno de tv. O motel afirmou também que prestou assistência às pessoas feridas, com atendimento médico custeado pela empresa em hospital da rede particular de Belém. Até o fechamento desta edição, apenas uma das pessoas feridas teria aceitado a oferta de tratamento do estabelecimento. A outra seguiu em atendimento no Hospital Metropolitano. O motel ressaltou também que adotará todas as medidas administrativas e judiciais.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que tomou conhecimento do ocorrido e instaurou um inquérito para apurar o caso.