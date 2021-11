VÍDEO: Incêndio atinge parte da Feira do 40 Horas, em Ananindeua

Um incêndio de grandes proporções atingiu parte da Feira do 40 Horas, na tarde desta quarta-feira, 24, em Ananindeua. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. As chamas foram controladas rapidamente e não houve feridos.

O incêndio teria começado por volta das 14h em uma loja de eletrônicos. As causas ainda são desconhecidas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as chamas destruindo o local, formando uma grande quantidade de fumaça.

O fogo parece se alastrar e assusta os moradores da área, que não puderam em muito ajudar. Não há informações sobre o valor total do prejuízo. Mas, segundo o Corpo de Bombeiros, a loja de eletrônicos ficou totalmente destruída. O dono do estabelecimento concordou com a realização de uma perícia no local. O resultado sairá dentro de alguns dias e deve apontar a causa exata do incêndio.