VÍDEO: Homem reage a assalto e bandidos fogem em carro em Santarém

Um assalto foi registrado na noite do último domingo, 1, em Santarém, no qual uma das vítimas reagiu e acabou afugentando os dois suspeitos do crime. Os assaltantes fugiram em um carro preto. O caso foi registrado pelo 3º Batalhão da Polícia Militar do Pará (BPM), do Comando de Policiamento Regional I (CPR I).

O assalto aconteceu na esquina da rua São Nicolau com rua Ceará, no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, no oeste do estado. A câmera de segurança que registrou o crime apontava que era 22h27 de domingo (1/12) quando quatro pessoas estavam reunidas em uma mesa em frente a uma residência.

Três homens e uma mulher aparecem sentados em torno de uma mesa quando um carro preto (modelo Volkswagen Crossfox) se aproxima do local pela rua. O veículo para a poucos metros do grupo e desembarcam dele dois homens: do lado esquerdo do veículo desce um homem de camisa azul e, do lado do motorista, um homem sem camisa.

Um dos assaltantes portava algo semelhante a uma arma de fogo e chegou a apontar contra a cabeça de uma das vítimas. (Reprodução / Redes sociais)

O homem de camisa azul corre em direção às pessoas que estavam à mesa, já apontando um objeto semelhante à arma de fogo contra elas. Neste momento, dois dos homens que ocupavam a mesa se levantam e saem correndo, entrando em uma residência, permanecendo no local apenas um homem de blusa verde e uma mulher.

O suspeito que estava supostamente armado aborda a vítima de camisa verde, enquanto que o suspeito que desceu do carro sem camisa aborda a mulher. Ela entrega o que parece ser um telefone celular e o homem o recolhe.

Vítima de camisa verde desfere vários golpes contra um dos assaltantes, que foge, junto com o comparsa. (Reprodução / Redes sociais)

Enquanto o suspeito de camisa azul apontava o objeto semelhante a uma arma de fogo contra o homem de camisa verde, este se levanta, retira algo do cós da bermuda e parte para cima do assaltante.

É possível perceber que a vítima de camisa verde desfere vários golpes contra a nuca do assaltante, que foge de volta para o carro, junto com o suspeito que estava sem camisa. Nesta hora, a mulher que estava sendo assaltada também correu para dentro de uma residência.

O homem de camisa verde chega a perseguir o assaltante até a entrada do carro e ainda desfere mais alguns golpes contra ele, até que o carro começa a se mover e os assaltantes fogem do local.

Carro utilizado na ação criminosa foi localizado pela Polícia Militar. (Reprodução / Redes sociais)

Segundo informações do tenente coronel Joselde, comandante do 3º BPM/CPR-I, as guarnições mantiveram contato com as vítimas e saíram em diligências. Uma guarnição encontrou o veículo suspeito de ter sido utilizado na ação criminosa já abandonado no bairro Área Verde. "Todas as informações foram repassadas a autoridade policial para as devidas providências", disse o comandante.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota à Polícia Civil do Pará (PCPA) para mais informações sobre o caso e aguarda o retorno.