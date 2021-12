Flagrante de maus tratos a animal provoca indignação em Senador José Porfírio

Uma denúncia de maus tratos deixou revoltados os moradores do município Senador José Porfírio, no sudeste do Pará. O sofrimento de um cão deixado ao relento por seus tutores levou uma pessoa que passava pela rua do Reboco a gravar as cenas de crueldade a que o animal é submetido e que foram repercutidas pelo portal Confirma Notícia.

Informações repassadas ao veículo apontam para a responsabilidade dos proprietários do imóvel onde o cachorro é visto dia e noite acorrentado e sem direito sequer a ficar em uma área protegida.

De acordo com o que foi apurado, há quase um ano os donos do imóvel trouxeram o animal para viver na propriedade, que fica no bairro Bela Vista. Mas, desde o dia que ele chegou nunca foi visto em outra situação que não a relatada.

Quando o flagrante foi feito, estava chovendo na região. Pelo vídeo, é possível perceber que, mesmo depois da chuva ter amenizado, o animal permanece no quintal enlameado.