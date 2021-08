VÍDEO: Festa em loja de conveniência provoca aglomeração na Sacramenta

Moradores denunciam uma loja de conveniência e distribuidora que, situada na passagem Mucajá, no bairro da Sacramenta, promove aglomerações, toda semana, de sexta a domingo. A programação é realizada no meio da rua. Os moradores dizem que não há espaço para a realização desse tipo de evento. Não há, portanto, isolamento acústico e as pessoas usam como “banheiro” as casas ao redor.

A conveniência e distribuidora promove shows com DJs e grupo de pagode. Além disso, as pessoas que participam desses eventos jogam lixos na rua. A reportagem recebeu vídeos e fotos dessa aglomeração.

Segundo os moradores, essa programação começou há um mês e meio, assim que o estabelecimento começou a funcionar. É pagode todo fim de semana. O DJ fica na frente da loja, e o som é alto.

Os moradores também dizem que, às vezes, tem tanta gente no local que não dá para passar pela rua. Eles fazem a denúncia para o 190. A polícia vai até o local e, assim que sai, a programação recomeça. A distribuidora fica na travessa Mucajá, entre a avenida Pedro Álvares Cabral e a passagem São Pedro.

A redação integrada de O Liberal já entrou em contato com órgãos de segurança pública para ter informações sobre a fiscalização das denúncias e também está procurando o proprietário do estabelecimento para ouvi-lo. Acompanhe.