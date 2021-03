VÍDEO: Explosão de barco deixa um ferido em porto no Pará

A explosão de uma embarcação no porto Moconha, no município de Melgaço, na Ilha do Marajó, apavorou a população que estava nas proximidades, no início da tarde desta segunda-feira (1º). Rapidamente, chamas consumiram o veículo, no meio do rio, e o barco ficou totalmente destruído. O único tripulante que estava à bordo no momento em que tudo ocorreu teve o corpo queimado e precisou ser socorrido.

Diversos vídeos e fotos do acidente começaram a ser compartilhados em aplicativos de mensagens e redes sociais após o ocorrido. Nas imagens, é possível ver que a vítima teve, principalmente, mãos e pés atingidos pelas chamas.

Segundo uma testemunha, o problema teve início após o homem dar partida no motor. Faíscas de fogo saíram da bateria e atingiram galões de gasolina que estavam nas proximidades do barco, culminando na chamas e consequente explosão que consumiu a embarcação por completo.

O tripulante que iria conduzir a embarcação foi socorrido e segue recebendo cuidados no Hospital Municipal de Melgaço.