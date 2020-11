VÍDEO: Empresária é baleada em assalto na saída de casa em Mãe do Rio

Uma empresária do município de Mãe do Rio, no nordeste paraense, foi alvo de criminosos nesta sexta-feira (27). Dinha Barroso, proprietária da lotérica da cidade, foi cercada por motoqueiros na saída de sua residência, quando foi ferida após ser alvo de disparos de arma de fogo durante uma tentativa de assalto. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que os envolvidos no crime parecem sondar o local, até que se aproximam da vítima.

De carro, a vítima é baleada e foge dirigindo. Dinha Barroso foi encaminhada para receber atendimento em um hospital da capital paraense. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher. No Facebook. amigos da empresária lamentaram o ocorrido.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para saber mais informações sobre o caso.