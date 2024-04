VÍDEO: Dupla com carro roubado é presa após perseguição policial na avenida Romulo Maiorana

Dois homens foram presos na noite desta terça-feira (2) pela Polícia Militar na avenida Romulo Maiorana, esquina com a travessa Perebebuí, no bairro do Marco, em Belém, em posse de um carro roubado, modelo Yaris, de cor preta. Um dos suspeitos, identificado como João dos Santos Sousa, 23 anos, natural do Maranhão, era quem dirigia o veículo.

As autoridades policiais já monitoravam o veículo, que foi seguido desde a avenida Marquês de Herval. A perseguição terminou na Romulo Maiorana, onde o carro colidiu com a mureta de proteção das obras da avenida e, em seguida, com um poste de energia elétrica, acionando o airbag devido à força do impacto.

Primeiro suspeito preso. (Foto: Ana Laura Carvalho / O Liberal)

O passageiro do veículo foi detido no local pela Polícia Militar, relatando que aceitou uma carona de um conhecido apelidado de “Borracheiro” enquanto praticava exercícios físicos na Marquês de Herval, sem saber da procedência do veículo.

João dos Santos tentou fugir para um terreno da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), ainda na Romulo Maiorana com a Perebebuí, mas foi localizado escondido dentro de um tanque pela polícia. Ele confirmou que estava em posse do carro e que havia convidado o outro suspeito para “dar uma volta”.

Ambos os suspeitos foram levados para a Seccional de São Brás, onde o caso foi registrado. Apesar ​de nenhuma arma de fogo ter sido encontrada com a dupla, a polícia suspeita que possam ter se desfeito dela, possivelmente jogando-a dentro de um quiosque em construção na avenida Romulo Maiorana.

O carro roubado pertence a uma residência na travessa Piedade, no bairro da Campina, em Belém, conforme relatado por um homem que se apresentou à polícia como primo da proprietária do veículo. Ele detalhou que o roubo ocorreu na noite de segunda-feira (1º), com os criminosos, armados e fazendo graves ameaças, mantendo a família refém, incluindo uma criança. Desde então, a polícia iniciou as buscas pelo veículo.