VÍDEO: Dono de mercadinho é baleado na cabeça e morre na cidade Nova

De acordo com a vizinhança, por volta das 19 horas desta quinta-feira (16), dois homens em uma motocicleta chegaram na frente do mercadinho de propriedade da vítima, identificado como Leonardo Melo, 38 anos.

Os dois homens desceram da moto e um deles estava, inclusive, segurando um garrafão de água, dando a entender que iria realizar uma comprar no local. No entanto, quando Leonardo se aproximou da grade e abria o cadeado para atender melhor os dois eventuais "consumidores", os homens atiraram contra ele, alvejando a cabeça.

Os vizinhos afirmam que ouviram quatro tiros. Leonardo caiu dentro do próprio comércio e morreu de imediato.

Guarnições das polícias Civil e Militar estão na Cidade Nova 1, em Ananindeua. Alguns militares estão dentro da casa, ouvindo a esposa de Leonardo e outros familiares. Mas, o maior número do efetivo está no entorno do mercadinho, tentando apurar informações com os moradores.

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves também está na cena do crime e já iniciou a perícia no corpo da vítima. O crime mobilizou grande número de curiosos.