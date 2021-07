VÍDEO: Discussão de trânsito termina em confusão e luta corporal na avenida João Paulo II

Um vídeo, que começou a circular nas redes sociais na manhã desta terça-feira (6), mostra dois homens brigando no meio da rua, na avenida João Paulo II, esquina com a travessa Humaitá, no bairro do Marco, em Belém. As informações foram apuradas pelo portal Ver-o-Fato.

Veja:

De acordo com informações preliminares, a confusão teria começado no início da tarde. Os dois homens teriam partido para as vias de fato por conta de uma discussão de trânsito.

Nas imagens é possível ver um homem mais jovem batendo em outro aparentando mais idade, e que também está vestido com uma roupa que parece ser um uniforme de mototaxista. Os dois vão ao chão até que populares que observavam a confusão decidem apartá-los.