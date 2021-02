VÍDEO: Carro de concessionária de energia cai em canal no bairro do Jurunas, em Belém

Um veículo da Equatorial Energia Pará caiu em um canal no bairro do Jurunas, em Belém, no início da tarde desta quinta-feira (2). Dois trabalhadores estavam no veículo quando o acidente ocorreu. Testemunhas contam que o automóvel teria travado, no momento em que o condutor seguia pela Rua dos Caripunas, no cruzamento com a avenida Bernardo Sayão. "O carro parou e simplesmente foi escorregando aqui e caiu no canal", apontou um trabalhador, que preferiu não se identificar.

Outro funcionário da empresa, Rafael Campos, conta que foi ele o responsável por ajudar os colegas, que não conseguiam sair do veículo capotado por conta da pressão da água. "Eles não estavam conseguindo abrir a porta do carro. O carro ficou de cabeça pra baixo. Eu desci lá e ajudei os dois. Eles poderiam até ter se afogado", lembra. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O veículo foi retirado do canal com ajuda de um guincho, cerca de 1 hora após submergir.

Em nota, a concessionária de energia elétrica informou que o veículo estava sendo conduzido por colaboradores da Dínamo Engenharia no momento em que derrapou. "O acidente aconteceu quando os colaboradores parceiros estavam se deslocando para a realização de uma atividade e o motorista perdeu o controle do automóvel, caindo no canal", disse um trecho do comunicado.

"A distribuidora informa ainda que houve apenas perdas materiais e que vai apurar os detalhes que motivaram o acidente junto a empresa parceira", finalizou o texto.

Confira o vídeo: