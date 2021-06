VÍDEO: Cantor é confundido com Lázaro e faz apelo nas redes sociais

O cantor Vinicius Borges publicou um vídeo nas redes sociais para pedir que as pessoas parem de compará-lo com Lázaro Barbosa, assassino procurado em Goiás. O cantor é do Maranhão mas está em Sorriso, Mato Grosso, e disse que não sai mais de sua casa com medo de ser confundido. Com informações do Metrópoles.

“Bate aquele medo, porque não conheço ninguém. Até eu conseguir me apresentar e explicar que não sou esse marginal pode ser tarde”, afirmou Vinícius.

De acordo com o cantor, as comparações começaram como uma “brincadeira de mau gosto” quando pessoas conhecidas começaram a compartilhar fotos suas ao lado de imagens do serial killer. Ele falou que soube da situação após receber mensagens com alertas para tomar cuidado. Ainda garantiu que vau registrar um boletim de ocorrência devido ao ocorrido.

“Ninguém me conhece aqui. No Maranhão, os riscos seriam mínimos, mas estou em outro estado. Peço, por favor, para não continuarem com essa brincadeira de mau gosto”, pediu.