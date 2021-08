VÍDEO: Caminhão tomba na BR-316, na entrada da Alça Viária

Um caminhão tombou, na manhã desta quarta-feira (11), na rodovia BR-316. O acidente ocorreu na altura da entrada da Alça Viária, a PA-483. Ainda não há informações do que possa ter causado o acidente e nem se há feridos. Agentes do Detran estão no local.

O trânsito está lento ao longo da rodovia, tanto no sentido de quem sai de Belém rumo a Marituba, quanto para quem segue de Marituba rumo à capital. Veja:

O engarrafamento no sentido rumo a Belém vai até o viaduto do Coqueiro, em Ananindeua, onde o fluxo de acesso ao viaduto também está travado. No sentido de Belém a Marituba a lentidão alcança o Entroncamento.

Acompanhe para mais informações.