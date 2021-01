VÍDEO: Jovem denuncia importunação sexual em embarcação no Pará

Câmeras de segurança em uma embarcação, que fazia o trajeto São Sebastião da Boa Vista - Belém, registraram um suposto ato de importunação sexual durante a madrugada da última segunda-feira (11), no Pará. Vítima da ação, a estudante Jennyfer Lara registrou um boletim de ocorrência sobre o caso, no dia do crime, na Seccional de São Brás. De acordo com o relato da vítima, o homem passou as mãos em suas partes íntimas, no momento em que ela dormia em uma das dezenas de redes atatadas pelos passageiros.

A viagem, que teve início às 21h, tinha previsão de término às 4h da manhã do dia seguinte e por isso a maioria dos passageiros dormia no momento em que o acusado foi flagrado, por uma câmera de segurança, agindo na surdina. Ele foi identificado como Rafael Araújo Chagas.

Ainda segundo a ocorrência, a vítima só acordou porque percebeu o toque, que teria ocorrido ainda outras duas vezes. Segundo o B.O., a mulher diz ter preferido não "fazer alarde porque ele saiu antes que ela o visse". Entretanto, a jovem decidiu avisar a mãe, que estava deitada ao lado, e também ficou em alerta.

Em determinado momento, o acusado é visto próximo da rede das vítimas. Em seguida, algumas mulheres reagem e uma pequena confusão tem início e o homem é acuado pelas passageiras.

A reportagem tenta contato com o suspeito.