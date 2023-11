Bandidos armados invadem restaurante da Ilha do Combu; vídeo

Um restaurante na Ilha do Combu, em Belém, foi alvo de uma ação criminosa surpreendente na noite do último domingo (26). Pouco movimentado àquela hora, o estabelecimento, que se preparava para encerrar as atividades do dia, foi invadido por um grupo de quatro bandidos, que chegaram sorrateiramente pelo píer.

Após render os funcionários, os invasores subtraíram alguns objetos de valor e levaram também uma lancha pertencente ao restaurante. Uma câmera de segurança do estabelecimento registrou a ação audaciosa dos suspeitos e as imagens agora auxiliam a Polícia Civil nas investigações. Veja!

O incidente levantou discussões sobre a segurança na Ilha do Combu, já que moradores da região há tempos clamam por reforços por se sentirem desprotegidos. O local, que tem atraído intenso movimento de turistas, agora se depara com desafios relacionados à criminalidade. Após ouvir os proprietários do restaurante, as autoridades deram início a diligências para identificar e localizar os responsáveis. A lancha foi recuperada na segunda-feira (27), mas os suspeitos permanecem foragidos.

A Polícia Militar enfatiza a importância de qualquer informação que possa contribuir para as investigações. Denúncias são bem-vindas, e os números 181 e 190 estão disponíveis para este fim. A Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Polícia Fluvial trabalham para identificar os suspeitos do crime.