VÍDEO: agente de segurança é baleado durante tentativa de assalto na sede da Seduc, em Belém

O agente de segurança Kleber Luiz Monteiro Martins (42), que trabalha na Secretaria de Estado de Educação (Seduc) do Pará, foi baleado na perna direita, na tarde do último sábado (02), por volta das 18h, durante uma tentativa de assalto que ocorreu na sede da Secretaria, na avenida Augusto Montenegro, em Belém. Veja:

Um grupo de pelo menos quatro indivíduos foi responsável pela ação criminosa quando tentava roubar um caixa eletrônico que fica nas instalações na Secretaria. O registro foi feito pelo Centro Integrado de Operações (Ciop).

O agente baleado foi encaminhado para o Hospital Metropolitano (UMHE), em Ananindeua. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver um dos colegas de trabalho da vítima relatando o caso no pavimento superior do prédio da Secretaria. Muitas manchas de sangue aparecem no piso. "Troca de tiro aqui na Seduc aqui. Um amigo meu meu foi baleado", disse o colega da vítima.