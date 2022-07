Vice-prefeita de cidade do Pará suspeita de tentar matar ex-marido a tiros é ouvida pela Polícia

A vice-prefeita do município de São Francisco do Pará, no nordeste paraense, Jéssica Evelym Mota, será ouvida pela Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (4). O depoimento acontecerá por volta de 14h na delegacia de do município do Pará. Jéssica é suspeita de tentar matar a tiros o ex-marido e empresário, Roberto Douglas Mota. O caso aconteceu na última terça-feira (28).

VEJA MAIS

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações.