Viatura da PM atropela duas pessoas na via expressa do BRT

Duas pessoas ficaram feridas após terem sido atropeladas por uma viatura da Polícia Militar do Pará, que transitava, segundo testemunhas, em alta velocidade, numa pista expressa do BRT, em Belém.

De acordo com informações preliminares, a viatura teria avançado o sinal vermelho e atingido as vítimas, entre elas um idoso, que estavam em uma motocicleta, fazendo uma conversão proibida na faixa de pedestre em frente à Estação do BRT do Parque Shopping, na Augusto Montenegro.

A Redação Integrada O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar e aguarda um posicionamento sobre o caso. Mais informações em instantes.