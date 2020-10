Vereador morre em acidente na PA-279

O vereador Anivaldo Julião de Lima, conhecido como 'Savanas', de 61 anos, morreu na tarde do último sábado (17) após se envolver em um acidente de trânsito na PA-279. De acordo com informações da polícia, o político estava como carona de um veículo que foi atingido por uma caminhonete que entrou na contramão e bateu de frente com o carro. O motorista do veículo menor, Paulo César Vieira, de 32 anos, ficou preso nas ferragens e morreu na hora. 'Savanas' ainda chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Santo Augustinho, em Tucumã, e em seguida transferido de avião para um hospital em Belém, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar à capital. Uma terceira vítima, identificada como Valdiclei Pereira de Sousa, que estava no banco de trás, também ficou ferida e está no Hospital Regional de Redenção. O estado de saúde dele é considerado estável.

(Reprodução / Facebook)

O acidente teria acontecido por volta das 15h30 quando o vereador retornava de um compromisso de campanha na zona rural de Tucumã. O velórido de 'Savanas' aconteceu às 10h de domingo (18) no Plenário Legislativo. O sepultamento está marcado para a segunda-feira (19) em horário ainda a ser definido. Savanas era separado e deixa órfãos cinco filhas e um filho.

VIDA POLÍTICA

Anivaldo tentava em 2020 o seu quinto mandato consecutivo. Conhecido como 'Savanas', da Câmara Municipal de Tucumã, ele era natural de Ceres, em Goiás, mas estava no município do interior paraense há mais de 40 anos.

Antes de entrar para a vida política, Anivaldo era empresário do ramo de comunicação e proprietário da TV Carajás, além de ser sócio de uma emissora de rádio em São Félix do Xingu.