Vereador e amigo continuam desaparecidos após naufrágio no Pará; buscas continuam nesta segunda (6)

As buscas pelo vereador Maurisan Alves de Araújo, ​de ​51​ anos​ e Jorge Rui de Souza Alves, de 42 anos, vão continuar pela manhã desta segunda-feira (6). Os dois estão desaparecidos desde a tarde do último sábado (4), quando uma embarcação de pequeno porte naufragou no rio Araguaia, distrito de São José, em Xinguara, no sudeste paraense.

O acidente resultou na morte de uma criança de seis anos e da mulher do político, Simone Amparo Paes da Silva Ribeiro, de 39 anos. Outras cinco pessoas conseguiram nadar para a beira do rio e sobreviver. Elas foram identificadas como Valdivino Vasconcelos Silva, de 48 anos; Edison Domiciano da Silva, de 42 anos; José Mário Fernandes dos Santos sem idadeinformada e mais duas crianças, dentre elas o filho mais velho do vereador.

As buscas estão sendo conduzidas pela Polícia Militar local, sob comando do cabo Adlevan Rodrigues de Oliveira, comandante da PM no Distro, com apoio da população. Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou neste domingo (5), por volta de meio-dia, ao município para auxiliar nos resgates.

Segundo o cabo Adlevan, ainda é cedo para apontar o que teria provocado o acidente. Entretanto, o que se sabe, até o momento, é que a correnteza estava muito forte no momento em que todos os passageiros​ retornavam​ de uma comemoração.

Os corpos resgatados foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).