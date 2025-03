Vereador de Redenção é preso pela PF por porte ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito

Um vereador de Redenção foi preso na manhã desta sexta-feira (21) durante a operação Senza Titolo, da Polícia Federal, por porte ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito. Ele ainda é suspeito de apresentar um diploma falso de Administração nas últimas eleições municipais. Embora o documento não fosse obrigatório para a candidatura, a fraude deu início à investigação.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Redenção, sendo um na Câmara Municipal e três em residências. A instituição de ensino que teria emitido os documentos falsos informou à Polícia Federal que está sendo vítima de uma organização criminosa que vem praticando o crime de falsificação de documentos.

Segundo a instituição, os documentos com históricos são: diploma, histórico escolar, declarações e outros documentos, não só no Pará, mas também em outros Estados. Durante a ação, o parlamentar foi flagrado com munição de uso restrito em desacordo com a determinação legal.

Também nas buscas, foi encontrado arma em local não permitido, motivo pelo qual foi preso. Além disso, foram apreendidas mídias eletrônicas e documentos de quatro investigados.