Vereador de Faro e mulher conhecida dele se envolvem em caso de agressão durante festa

O vereador Alexandre Ribeiro Costa, do município de Faro, oeste paraense, e uma mulher conhecida dele, com prenome Allana, estão envolvidos num suposto caso de agressão. Ambos registraram boletim de ocorrência. Um acusa o outro do ato de violência física, no dia 25 de fevereiro, durante uma festa na casa dele.

O parlamentar negou a agressão registrou um boletim de ocorrência contra a suposta vítima e, em seguida, deve apresentar a situação ao Ministério Público. A polícia do município investiga o caso. A reportagem tenta falar com a suposta vítima de agressão, conforme relatado na versão do político. Até o início da noite desta quarta-feira (02), ainda não houve retorno do contato.

De acordo com um tio de Alanna, ela registrou um boletim de ocorrência contra o vereador no dia 1º de março. Esse tio diz que a jovem alegou que foi agredida por ele durante uma festa na casa do parlamentar.

O vereador Alexandre contou que conhece a mulher e a família dela. Segundo ele, no dia do ocorrido todos estavam juntos em um aniversário e em seguida ele fez o convite para primos e tios da mulher irem para residência dele com intuito de conversarem e beberem um pouco mais. O convite não teria sido estendido a ela, que apareceu mesmo assim.

Vereador e tio da suposta vítima explicam o caso

De acordo com o vereador, a mulher estava ofendendo convidados e ele pediu para que ela saísse, e ainda que teria se oferecido para levá-la em casa, mas o vereador conta que ela ficou descontrolada e se recusou a sair.

“Nunca tive nenhum problema com ela, não entendi o que houve. Ela fez um B.O, jogou nas redes sociais. Acredito que ela já veio com a intenção de me prejudicar nessa festa”, disse o vereador.

O vereador conta que acionou um policial que estava à paisana para mediar a retirada da mulher de sua casa. O policial conseguiu convencê-la a ir para casa na moto dela, pilotada por ele, com ela e a mulher do tio de Alana na garupa, mas durante o trajeto ela teria se jogado da moto. E em seguida foi até o hospital para fazer exame de corpo de delito.

O tio da suposta vítima, Gonçalo Viana, que estava presente na hora do ocorrido relatou que não houve agressão por parte do vereador.

“Ela estava transtornada, ele [vereador] se ofereceu para levá-la em casa, mas ela ficou muito agressiva, se recusou a sair e foi para cima dele”, relatou.

Ainda segundo o tio da mulher, ela estava ingerindo bebida alcoólica no dia da confusão.