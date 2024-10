Ventos fortes de setembro a dezembro aumentam o risco de navegação na Baía do Marajó

Os meses de setembro a dezembro aumentam a insegurança marítima em especial na Baía do Marajó e adjacências, devido aos fortes ventos. As ventanias alteram significativamente o estado do mar. A Portaria nº 78, de 31 de agosto de 2017, da Capitania dos Portos da Amazônia (CPAOR), recomenda cautela durante a navegação na Baía do Marajó nesta época do ano.

De modo a orientar os condutores de embarcações e passageiros da região, a Capitania reitera "os cuidados que deverão ser observados, com especial atenção, ao período vespertino, principalmente para as embarcações que transportam passageiros, com Arqueação Bruta (AB) menor que 100, com casco de madeira e fundo chato", diz a nota.

A Marinha coloca à disposição do cidadão os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CPAOR, (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagens instantâneas), para receber informações a respeito de qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ambiental.

Outra recomendação é que "qualquer alteração hidrometeorológica fora dos padrões de previsibilidade constantes na publicação Roteio Costa Norte - Rio Pará, divulgada no sítio eletrônico do Centro de Hidrografia da Marinha, poderá acarretar interrupção na navegação nas áreas mencionadas, em prol da salvaguarda da vida humana no mar", informam.

Uma das últimas ocorrências foi registrada há uma semana com o ferryboat ‘Anna Beatriz VIII’, que saiu de Belém rumo a cidade de Santana, no Amapá. Os passageiros viveram momentos de tensão na Baía do Marajó ao verem a embarcação ser invadida pela água. Os ventos e a maré fortes, conjuntamente a possível sobrecarga da embarcação, fizeram com que o ferryboat tivesse que atracar no município de Abaetetuba. Parte da carga transportada caiu no rio.

Os passageiros foram resgatados no dia seguinte por uma nova embarcação na última terça-feira (15/10). Os 350 passageiros do navio puderam seguir viagem para o Amapá e a Anna Beatriz VIII retornou para Belém para passar por perícias.