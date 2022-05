Em Santarém, veículo se envolve em dois acidentes seguidos e capota; vídeo

Imagens de videomonitoramento registraram dois acidentes de trânsito seguidos ocorridos na última sexta-feira, 20, no município de Santarém, no oeste do Pará. No primeiro acidente, um veículo Mitsubishi Pajero TR4 se envolveu em uma batida com outro carro, modelo Celta, na avenida Bartolomeu de Gusmão, nas proximidades da travessa Silva Jardim, no bairro Aparecida. Para não arcar com os prejuízos da batida, o condutor da Pajero fugiu.

Na fuga, o motorista da Pajero, causador do primeiro acidente, invadiu a contramão de uma via e foi atingido por outro carro, modelo Onix, na avenida São Sebastião. Com o choque, o veículo que causou os dois acidentes capotou na pista.



O condutor da Pajero TR4 foi apresentado na 16ª Seccional de Polícia Civil, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado. Os veículos foram apreendidos e deverão passar por perícia. Ninguém se feriu nos acidentes.