Motociclista morre em acidente no Curió-Utinga, em Belém

Um acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista na noite desta sexta-feira (20), no bairro do Curió-Utinga, em Belém. Marcos Joel Rocha Teixeira, de 42 anos, seguia pela Estrada da Ceasa, quando foi atingido por uma Fiat Fiorino. O impacto da colisão foi tamanho que a motocicleta ficou totalmente destruída.

O motorista que atingiu Marcos segue no local acompanhando o caso. O condutor afirma que colidiu com o motociclista quando tentou desviar de uma van que seguia em alta velocidade e por pouco não o atingiu.

A vítima trabalhava como gerente de um box na Ceasa e atuava junto com o pai, Carlos Vanderlei Gonçalves Teixeira. A família trabalha com a venda de produtos no atacado.