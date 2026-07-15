Veículo roubado é recuperado pela PM na zona rural de Castanhal

Um veículo com registro de roubo foi recuperado pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (15), na zona rural de Castanhal, no nordeste do Pará. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

De acordo com a PM, a guarnição da viatura 0514, do 5º Batalhão, foi acionada por volta das 6h30 pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) após receber informações de que um carro roubado na noite anterior estaria abandonado nas proximidades do ramal do Cupiúba.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram um Toyota Corolla preto, de placa QDN-0I67, abandonado às margens da via. Durante a vistoria inicial, a equipe constatou que o veículo estava totalmente aberto e ainda continha diversos pertences em seu interior.