Bebê de 10 meses morre após suspeita de estupro; namorado da mãe e o primo dele são suspeitos

Namorado da mãe da criança e primo são investigados pela Polícia Civil do Ceará após vítima apresentar sinais de violência sexual

Uma bebê de 10 meses morreu na última segunda-feira, 13 de julho, em Fortaleza, Ceará. A suspeita é que a criança tenha sido vítima de estupro seguido de morte. O namorado da mãe da menina e o primo dele foram presos e são investigados pela Polícia Civil do Ceará.

A criança chegou a ser socorrida e levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu e faleceu no local. A causa oficial da morte ainda não foi confirmada, e as autoridades aguardam o laudo pericial.

Mãe encontrou a criança desmaiada

No momento em que o suposto estupro teria ocorrido, a mãe da bebê estava dormindo na residência, próxima à filha. Ela foi ouvida na condição de testemunha pela polícia.

Às autoridades, a mãe relatou que, a princípio, acreditou que a filha estivesse engasgada. Ao perceber que a criança estava desmaiada, ela a levou ao hospital, momento em que a polícia foi acionada.

Suspeitos apresentavam sinais de embriaguez

Os dois homens detidos são o namorado da mãe da criança, que a matéria inicial se refere como padrasto, e o primo dele. Eles foram levados para a delegacia após a prisão.

De acordo com relatos de testemunhas, os suspeitos apresentavam sinais de embriaguez no momento em que foram presos. Eles são investigados pelo crime de estupro de vulnerável seguido de morte.

Investigação em andamento

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso ocorreu no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. Além da suspeita de estupro, existe a possibilidade de a criança ter sido asfixiada.