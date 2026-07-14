Bebê de 10 meses morre após suspeita de estupro; namorado da mãe e o primo dele são suspeitos

Uma bebê de 10 meses morreu na última segunda-feira, 13 de julho, em Fortaleza, Ceará. A suspeita é que a criança tenha sido vítima de estupro seguido de morte. O namorado da mãe da menina e o primo dele foram presos e são investigados pela Polícia Civil do Ceará.
A criança chegou a ser socorrida e levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu e faleceu no local. A causa oficial da morte ainda não foi confirmada, e as autoridades aguardam o laudo pericial.
Mãe encontrou a criança desmaiada
No momento em que o suposto estupro teria ocorrido, a mãe da bebê estava dormindo na residência, próxima à filha. Ela foi ouvida na condição de testemunha pela polícia.
Às autoridades, a mãe relatou que, a princípio, acreditou que a filha estivesse engasgada. Ao perceber que a criança estava desmaiada, ela a levou ao hospital, momento em que a polícia foi acionada.
Suspeitos apresentavam sinais de embriaguez
Os dois homens detidos são o namorado da mãe da criança, que a matéria inicial se refere como padrasto, e o primo dele. Eles foram levados para a delegacia após a prisão.
De acordo com relatos de testemunhas, os suspeitos apresentavam sinais de embriaguez no momento em que foram presos. Eles são investigados pelo crime de estupro de vulnerável seguido de morte.
Investigação em andamento
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso ocorreu no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. Além da suspeita de estupro, existe a possibilidade de a criança ter sido asfixiada.
A mãe e o tio da criança foram ouvidos na Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa) na tarde da mesma segunda-feira. Segundo a Dececa, os depoimentos são cruciais para a reconstrução dos fatos e a identificação da participação de cada envolvido no caso.