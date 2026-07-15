Homem é espancado e esfaqueado em tentativa de homicídio em Curuçá

Um homem identificado como Clício Luis das Neves Sodré, conhecido pelo apelido de "Birrinha", foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã desta quarta-feira (15), na localidade de Abade, em Curuçá, nordeste do Pará.

De acordo com informações do 5º Batalhão da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 10h, quando uma guarnição que realizava rondas na região foi acionada por moradores. Populares informaram que havia um homem gravemente ferido em via pública, na invasão Veracruz, nas proximidades do bar Clube da Saudade.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima inconsciente. Moradores reconheceram o homem como "Birrinha", apontado pela PM como uma pessoa com diversas passagens por furtos na região de Abade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal de Curuçá. A guarnição acompanhou o atendimento médico. Segundo o médico responsável, o estado de saúde de Clício é estável e ele não corre risco de morte, mas foi transferido para Belém para receber atendimento especializado.

Conforme relatos repassados à Polícia Militar, a vítima seria usuária de drogas e teria furtado entorpecentes de uma pessoa ainda não identificada. Na noite de terça-feira (14), o suspeito teria procurado "Birrinha" para cobrar o desaparecimento da droga. Durante a discussão, a vítima foi agredida com espancamentos e sofreu golpes superficiais de faca. Mesmo ferida, conseguiu fugir para uma área de mata, onde permaneceu até ser encontrada por moradores na manhã desta quarta-feira.