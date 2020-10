Veículo furtado é recuperado pela PRF na BR-230, em Itaituba

Um veículo furtado foi recuperado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalizações na BR-230, no município de Itaituba, região do sudoeste paraense. As informações foram divulgadas pela PRF na tarde desta quinta-feira (15). A apreensão ocorreu no quilômetro 1109, durante a abordagem de um veículo estacionado às margens da via, na tarde desta quarta-feira (14).

Durante as fiscalizações em um veículo FiaT Toro, a equipe constatou que o veículo tinha registro de furto e que, somado a isso, estava com os elementos identificadores adulterados. O veículo tinha placas com origem de Natal, no Rio Grande do Norte, mas era registrado na cidade de Caruaru, em Pernambuco. A ocorrência do roubo foi registrada em outubro de 2018.

O condutor e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil de Itaituba, para que fossem realizados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal.