Veículo de passeio colide com carreta na BR-163 e mata duas pessoas

Um veículo particular se chocou com uma carreta na BR-163 matando duas pessoas e deixando outras três feridas. O acidente ocorreu no final da tarde de segunda-feira (13), no trecho situado entre o distrito de Moraes Almeida e município de Trairão, no sudoeste do Estado. A Polícia Militar foi informada por volta das 19h e encaminhou uma guarnição para o local, onde colheu as primeiras informações e acionou os órgãos de trânsito. As informações são do portal Plantão 24 Horas News.

De acordo com populares, o veículo Renault Sandero, conduzido por um motorista identificado como Marino Walter, de 72 anos, invadiu a preferencial e colidiu com a carreta. O condutor e uma passageira chamada Jéssica Pinheiro Calheiros, de 31 anos, morreram ainda no local, enquanto os outros três ocupantes do carro foram socorridos ainda com vida e levados para um hospital em Novo Progresso.

A esposa do condutor, identificada como Sueli Walter, de 65 anos, e Dirço Alves de Lima, foram socorridos e encaminhados em estado grave para o município de Novo Progresso. O motorista da carreta fugiu do local do acidente sem prestar socorro. O caso será conduzido pela 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba.