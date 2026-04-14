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Polícia

Van derruba poste e deixa trânsito lento na BR-316, em Ananindeua

De acordo com a Equatorial, o automóvel teria colidido com o poste após perder o controle

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o local do acidente na BR-316. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Uma van derrubou um poste nesta terça-feira (14/4) na BR-316, em Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com a Equatorial, o automóvel teria colidido com o poste após perder o controle. Não houve vítimas. 

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do caso. Em um deles, é possível observar uma viatura da Polícia Militar atendendo à ocorrência e o lento fluxo de veículos na pista da rodovia onde o episódio ocorreu. “Quem estiver saindo de Belém, melhor pegar a Independência. Uma van ‘deu’ num poste de alta tensão. Tomara que não tenha ninguém morto lá dentro (do automóvel)”, disse o cinegrafista amador.

Por meio de nota, a distribuidora de energia disse que, após tomar conhecimento do ocorrido, encaminhou equipes técnicas para avaliar a ocorrência e atuar na recomposição da rede elétrica.

“De acordo com informações preliminares, a van teria colidido com o poste após perder o controle. Desde o início da ocorrência, equipes da distribuidora atuam na área, realizando manobras para restabelecer o fornecimento de energia aos clientes no menor tempo possível, enquanto são executados os serviços necessários para a recomposição da rede”, informou a empresa.

A Equatorial reforçou que, em situações como essa, os clientes podem acionar os canais oficiais de atendimento: assistente virtual Clara, via WhatsApp (91) 3217-8200; Aplicativo Equatorial Energia; Central de Atendimento 0800 091 0196; e o site pa.equatorialenergia.com.br, disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana.

Às 15h54, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informou que, até aquele horário, uma faixa no km 10 da rodovia continuava interditada para serviços de restabelecimento da energia elétrica. “O princípio de incêndio na fiação do poste foi controlado pelo Corpo de Bombeiros”, comunicou.

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