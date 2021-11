Universitário morre ao trafegar na contramão no dia da comemoração do seu aniversário

Elias de Alencar Vieira Júnior morreu durante uma colisão envolvendo a motocicleta que ele conduzia e outra moto, na madrugada desta terça-feira (1º), em Altamira, sudoeste paraense. O acidente ocorreu por volta das 3h40 da manhã, na avenida Tancredo Neves, momento em que o universitário comemorava o aniversário, que havia sido no dia anterior. As informações são do veículo Confirma Notícias.

O jovem teria ido comprar bebidas alcoólicas, quando decidiu voltar pelo caminho mais curto e percorrer cerca de 100 metros na contramão. Entretanto, outro motociclista fazia o mesmo trajeto, no sentido contrário, e o acidente foi inevitável.

O impacto da colisão foi tamanho que os dois condutores foram arremessados dos veículos e ficaram feridos. Elias chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional Público da Transamazônica em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já o outro motociclista foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, com uma fratura no fêmur. Ele não corre risco de morte.

O Departamento Municipal de Transporte e Trânsito (Demutran) de Altamira foi acionado e esteve no local para reordenamento do tráfego e remoção dos veículos envolvidos no acidente para a sede do órgão.